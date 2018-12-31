В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности на 1 января

Синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности в Москве и области на 1 января из-за ожидающегося сильного ветра. Сообщение размещено на сайте Гидрометцентра РФ.
— Период предупреждения — с 01.01.2019 09:00 в течение 12 часов, — уточнили в метеослужбе.
Сегодня, 31 декабря, жителей и гостей столицы предупредили о порывистом ветре и гололедице. Столбики термометров в последний день уходящего года опустятся до четырёх градусов мороза.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени