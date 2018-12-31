"Как в блокадном Ленинграде". Депутат Рады высказался о рационе украинцев

Он сообщил, что Министерство социальной политики сократило стандарты потребления некоторых продуктов чуть ли не в два раза.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович возмутился, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ. Он сообщил, что Министерство социальной политики сократило стандарты потребления некоторых продуктов чуть ли не в два раза, в частности жиров и кондитерских изделий.

— Раньше норма хлеба равнялась 250 граммам, а теперь — 100 граммам <…> Прямо как в блокадном Ленинграде! — объяснил Рабинович в эфире украинского телеканала.

Ранее Лайф писал, что борщ без мяса на Украине стал в полтора раза дороже. Также Минздрав Незалежной призвал убрать пюре из новогоднего меню.