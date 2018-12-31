Выбило стёкла. Жители соседних домов рассказали о ЧП в Магнитогорске

На данный момент сообщается о четырёх погибших. До сих пор остаётся неизвестной судьба 68 человек.

Взрыв газа в доме в Магнитогорске был такой силы, что в соседней пятиэтажке выбило окна. Об этом свидетельствуют кадры, снятые очевидцем на месте происшествия. Как сообщает местное издание 74.ru, некоторые жители соседних домов проснулись от ударной волны.

— Живём через дом. Проснулись от ударной волны, — рассказала одна из жительниц города. — Стёкла дрожали, жутко.

— Два стекла вылетели сразу в квартиру, — добавила другая местная жительница.

— Мы проснулись от взрыва, и полетели стёкла. У меня трое маленьких детей, я подумала, что спасать детей надо, — рассказала местная жительница. — Дети в ужасе, я в ужасе.

Некоторые решили, что речь идёт о землетрясении.

Как ранее писал Лайф, в подъезде прописано 111 человек, ещё девять снимали там квартиру. Установлено местонахождение 52 человек (эвакуировано 16, госпитализированы четверо, связаться удалось с 28 жильцами). В МЧС сообщили, что сейчас неизвестной остаётся судьба 68 человек.

Из пострадавшего дома были эвакуированы десятки жильцов. Они размещены в школе и общежитии.

Из госпитализированных четырёх человек один находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. По словам губернатора Бориса Дубровского, решение о трауре будет принято после завершения спасательной операции. Разбор завалов же будет идти круглосуточно.