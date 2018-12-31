Украине предрекли миллиардный убыток из-за российских санкций

По оценке эксперта, попавшим под ограничение предприятиям грозит разорение, а их сотрудникам — потеря рабочих мест.

Расширение антиукраинских санкций со стороны Москвы грозит Киеву миллиардным убытком. Неутешительный прогноз сделал украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, объём украинского экспорта в Россию за 2017 год составил почти $5 миллиардов, при этом его снижение по итогам января-октября 2018 года составило 7,1%. Погребинский считает, что в 2019-м следует ожидать резкого общего падения экспорта из Незалежной в РФ приблизительно на 20%, а потери украинской экономики в совокупности составят $1 млрд.

Политолог заявил, что это грозит стране серьёзными последствиями. Немалая часть украинской продукции, которая попала под российские санкции, останется без рынков сбыта. Как отметил Погребинский, в результате множество предприятий в Незалежной обанкротятся, а их сотрудникам грозит потеря рабочих мест.

— Экономика Украины находится в столь плохом состоянии, что каждый такой удар крайне болезнен, — написал Погребинский в "Фейсбуке".

Напомним, 29 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запрете импорта ряда украинских товаров. Он пояснил, что речь идёт об ответных мерах: ранее Киев расширил список ограничений в отношении Москвы.