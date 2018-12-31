В центре Москвы неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton на 7 миллионов рублей

Охранник магазина рассказал, что, придя на работу, обнаружил, что помещение открыто.

В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton на семь миллионов рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

— В 08:30 в полицию поступило сообщение от охранника магазина, расположенного на Большой Дмитровке, о том, что в 08:10, когда он пришёл на работу, то обнаружил магазин открытым и пропажу денежных средств, — говорится в сообщении.

В настоящее время точная сумма украденных денег устанавливается, однако источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что злоумышленники унесли с собой семь миллионов рублей.

В 2017 году переодетый женщиной вор обокрал бутик Louis Vuitton на Елисейских Полях в Париже.