Британский посол поздравил россиян с Новым годом по-русски

Посол Великобритании в России Лори Бристоу поздравил россиян с наступающим Новым годом на русском языке и выразил надежду на укрепление связей между народами двух стран. Поздравление опубликовано на странице британской дипмиссии в "Твиттере".
Бристоу отметил, что 2018 год был непростым для политических отношений между Россией и Великобританией, но у обеих стран много общего в плане культуры, истории и традиции.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!— UKinRussia (@ukinrussia) 31 декабря 2018 г.
Посол Великобритании Лори Бристоу подводит итоги уходящего 2018 года и поздравляет с Новым годом.
Спасибо, что были с нами в этом году. pic.twitter.com/rlf5T2GoQD
— Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией строились на сотрудничестве и взаимоуважении. В следующем году нас ждут новые вызовы, и мы постараемся превратить их в новые возможности, — сказал Бристоу.
Он добавил, что Великобритания готова и впредь сотрудничать с Россией и укреплять отношения между странами. Он подчеркнул, что британская дипмиссия приняла участие в организации множества межкультурных мероприятий в России, и в 2019 году россиян и британцев ожидают новые события.
Вчера с наступающими праздниками президент России Владимир Путин поздравил британского премьер-министра Терезу Мэй.
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