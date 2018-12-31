Британский посол поздравил россиян с Новым годом по-русски

Представитель дипмиссии заявил, что Великобритания готова и впредь сотрудничать с Россией и укреплять отношения между странами.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу поздравил россиян с наступающим Новым годом на русском языке и выразил надежду на укрепление связей между народами двух стран. Поздравление опубликовано на странице британской дипмиссии в "Твиттере".

Бристоу отметил, что 2018 год был непростым для политических отношений между Россией и Великобританией, но у обеих стран много общего в плане культуры, истории и традиции.

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Посол Великобритании Лори Бристоу подводит итоги уходящего 2018 года и поздравляет с Новым годом.

Спасибо, что были с нами в этом году. pic.twitter.com/rlf5T2GoQD — UKinRussia (@ukinrussia) 31 декабря 2018 г.

— Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией строились на сотрудничестве и взаимоуважении. В следующем году нас ждут новые вызовы, и мы постараемся превратить их в новые возможности, — сказал Бристоу.

Он добавил, что Великобритания готова и впредь сотрудничать с Россией и укреплять отношения между странами. Он подчеркнул, что британская дипмиссия приняла участие в организации множества межкультурных мероприятий в России, и в 2019 году россиян и британцев ожидают новые события.

Вчера с наступающими праздниками президент России Владимир Путин поздравил британского премьер-министра Терезу Мэй.