Синоптики рассказали москвичам о погоде в первую неделю нового года

Ранее синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности в регионе 1 января из-за сильного ветра.

В первую неделю нового года в Москве и области ожидается облачная и снежная погода с несильным морозом. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу, до 4 января дневная температура в Москве не опустится ниже –5 градусов, а в области — ниже –9 градусов. Немного холоднее будет в первый новогодний уик-энд — 5 января столбики термометров в столице покажут 6–8 градусов ниже нуля, в Подмосковье — минус 5–10 градусов. Также в субботу в регионе возрастёт атмосферное давление.

Синоптики предупредили, что снег на этой неделе в Москве и области будет идти каждый день. А из-за скандинавского циклона погода ожидается облачная.

Ранее синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности в Москве и области 1 января из-за ожидающегося сильного ветра.