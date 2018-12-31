Число госпитализированных после взрыва газа в Магнитогорске возросло до пяти

Пять человек госпитализированы после взрыва бытового газа и обрушения в жилой многоэтажке в Магнитогорске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городскую больницу скорой помощи.
— Госпитализировано пять человек, один из них — ребёнок, — уточнил собеседник агентства.
По его словам, несовершеннолетний и ещё один мужчина помещены в реанимацию. Последний был доставлен в больницу с травмой грудной клетки и тупой травмой живота. Их состояние оценивается врачами как тяжёлое.
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