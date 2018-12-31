Число госпитализированных после взрыва газа в Магнитогорске возросло до пяти

Состояние двух жильцов, ребёнка и мужчины оценивается врачами как тяжёлое. Они находятся в реанимации.

Пять человек госпитализированы после взрыва бытового газа и обрушения в жилой многоэтажке в Магнитогорске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городскую больницу скорой помощи.

— Госпитализировано пять человек, один из них — ребёнок, — уточнил собеседник агентства.

По его словам, несовершеннолетний и ещё один мужчина помещены в реанимацию. Последний был доставлен в больницу с травмой грудной клетки и тупой травмой живота. Их состояние оценивается врачами как тяжёлое.