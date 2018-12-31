Ранее в город, где произошёл взрыв газа, прибыли глава МЧС и министр здравоохранения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыл в Магнитогорск. Об этом сообщает телеграм-канал Daily Storm.

Напомним, сегодня рано утром — около шести часов по местному времени — в жилом доме в Магнитогорске произошёл взрыв газа, в результате чего один подъезд, с десятого по первый этаж, полностью рухнул. Из-под завалов извлекли четырёх погибших, ещё пятеро были госпитализированы. Один взрослый и один ребёнок находятся в реанимации.

В город прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и глава Минздрава Вероника Скворцова. Как ранее писал Лайф, судьба 38 человек, которые прописаны в этом доме, остаётся неизвестной.