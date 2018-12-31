Судьба 38 человек остаётся неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске

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Судьба 38 человек остаётся неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске

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На данный момент известно о четырёх погибших. Ещё пять человек госпитализированы.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что судьба 38 человек остаётся неизвестной после взрыва газа в многоэтажке. Все они — прописанные в доме жители.

— Кто по факту там находился — это трудно сказать. Мы сейчас занимаемся уточнением, — приводит его слова ТАСС.

<p>Фото: <a href="https://74.ru/text/incidents/65805211/" target="_blank">74.ru</a></p>

<p>Фото: <a href="https://74.ru/text/incidents/65805211/" target="_blank">74.ru</a></p>

Как ранее писал Лайф, всего в разрушенной части дома было прописано 111 человек, также там проживало девять квартиросъёмщиков. Сейчас известно о четырёх погибших, ещё пятеро госпитализированы, причём двое из них в реанимации (взрослый и ребёнок).

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