Судьба 38 человек остаётся неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске

На данный момент известно о четырёх погибших. Ещё пять человек госпитализированы.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что судьба 38 человек остаётся неизвестной после взрыва газа в многоэтажке. Все они — прописанные в доме жители.

— Кто по факту там находился — это трудно сказать. Мы сейчас занимаемся уточнением, — приводит его слова ТАСС.

Как ранее писал Лайф, всего в разрушенной части дома было прописано 111 человек, также там проживало девять квартиросъёмщиков. Сейчас известно о четырёх погибших, ещё пятеро госпитализированы, причём двое из них в реанимации (взрослый и ребёнок).