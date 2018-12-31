Градоначальник подчеркнул, что прошедший год выдался для столицы непростым, но успешным.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей и подвёл итоги года жизни столицы. Обращение градоначальника опубликовано в его блоге на YouTube.

Собянин подчеркнул, что прошедший год выдался для Москвы непростым, но успешным. Выборы мэра в этом году стали главной оценкой работы предыдущих лет.

— Город набрал хорошую динамику развития, стал действительно одним из лучших городов на планете. Буду делать всё, чтобы не снижать темпов, и искренне надеюсь на вашу поддержку, — сказал Собянин.

Помимо этого, одним из главных событий уходящего года он назвал достойное проведение чемпионата мира по футболу.

Ранее Сергей Собянин заявил, что 2018 год для столицы выдался "замечательным и рекордным".