МИД РФ прокомментировал задержание американца в Москве за шпионаж

Посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией было своевременно уведомлено о задержании американского гражданина Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информации и печати МИД РФ.

— Вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ РФ, — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Лайф писал, что 28 декабря сотрудники ФСБ задержали американца при "проведении шпионской акции". Подробности деятельности Пола Уилана спецслужба раскрывать не стала. В отношении гражданина США возбуждено дело по статье 276 УК РФ, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.