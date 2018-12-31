Пашинян сообщил о том, что договорился с Путиным о цене на российский газ

Врио премьера Армении рассказал, что провёл две беседы с российским лидером на тему урегулирования стоимости.

Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договорённости о цене на российский газ во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время прямого эфира в "Фейсбуке".

— Вчера я два раза провёл телефонную беседу с лидером России Путиным, темой этих бесед, конечно же, была цена на газ (...) благодаря нашему внутреннему регулированию вопроса цена на газ для потребителей не поднимется, — сказал Пашинян.

Как отмечается, пресс-служба Кремля не сообщала об этих телефонных разговорах.

Пашинян не стал уточнять, за счёт каких решений удалось избежать поднятия цен на газ для граждан.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения ускорят переговоры по газу.