Как ранее сообщалось, сейчас известно о четырёх погибших. Пять человек находятся в больнице, один взрослый и один ребёнок — в реанимации.

Путин проводит совещание в Магнитогорске, где произошёл взрыв газа в жилом доме. С самого утра в городе продолжается разбор завалов после обрушения целого подъезда. На данный момент неизвестна судьба 35 человек, прописанных в разрушенной части дома.

Напомним, ситуация осложняется тем, что в городе обещают сегодня до –29 градусов. Кроме того, существует риск обрушения соседних подъездов.

В Магнитогорск ранее прибыли глава Минздрава Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Штаб возглавляет губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона заявил, что спасательная операция будет продолжаться и ночью. Министр здравоохранения сказала, что шансы на спасение тех, кто может быть под завалами, со временем понижаются.