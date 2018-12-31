Мужчина скончался в очереди к пункту пропуска из Луганска на Украину

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Мужчина скончался в очереди к пункту пропуска из Луганска на Украину

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Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Тело умершего обнаружили в машине на блокпосте в пятнадцати километрах от въезда в подконтрольные районы.

В очереди к пункту пропуска из Луганска на Украину скончался пожилой мужчина. Об этом говорится в докладе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Тело умершего обнаружили в станице Луганской, в машине на блокпосте в пятнадцати километрах от въезда в подконтрольные районы.

— Мужчина в возрасте 65–80 лет прибыл на этот блокпост, однако ему стало плохо, когда он ожидал перехода в подконтрольные правительству районы, — указано в документе.

В докладе также говорится, что медики помогли 80-летней женщине, которой стало плохо с сердцем после перехода на украинскую сторону. После оказания первой помощи её доставили в больницу в Луганске.

16 декабря в ЛНР сообщили о прибытии на КПП Станица Луганская бойцов "Правого сектора".

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