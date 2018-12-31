В Магнитогорске прооперировали самого тяжёлого пострадавшего в результате ЧП

В Магнитогорске прооперировали самого тяжёлого пострадавшего в результате обрушения подъезда, последовавшего за взрывом газа в десятиэтажном доме. Как отметила глава Минздрава Вероника Скворцова, пациент находится в реанимации.
— Очень тяжёлая травма, комбинированный перелом рёбер, открытый пневмоторакс, эмфизема подкожная, — приводит слова министра телеканал "Россия 24".
Напомним, ЧП произошло сегодня около шести утра по местному времени (04:00 мск). На данный момент из-под завалов удалось извлечь тела четырёх человек. Кроме того, пятеро были госпитализированы, двое из них находятся в реанимации.
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