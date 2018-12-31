Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске

Читайте также

Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске

0

Премьер-министр Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Ранее глава правительства пообещал оказать помощь жильцам дома, в котором произошла трагедия.

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства.

— Председатель правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, — сказали в кабмине.

Ранее глава правительства поговорил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским по телефону и пообещал оказать помощь жильцам дома, в котором произошла трагедия.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×