Матвиенко и Володин выразили соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Спикеры верхней и нижней палат парламента РФ выразили соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. Глава Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, отметив, что глубоко опечалена случившимся.
— Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — добавила она, выразив уверенность, что городские и областные власти сделают всё для того, чтобы помочь людям, попавшим в беду.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также выразил соболезнования от имени всех депутатов в связи с трагедией, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления. Об этом сообщается на сайте Думы.
Как писал Лайф, ранее соболезнования выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени