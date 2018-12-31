Матвиенко и Володин выразили соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Сейчас известно о четырёх погибших. Под завалами, однако, может находиться порядка 30–40 человек.

Спикеры верхней и нижней палат парламента РФ выразили соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. Глава Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, отметив, что глубоко опечалена случившимся.

— Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — добавила она, выразив уверенность, что городские и областные власти сделают всё для того, чтобы помочь людям, попавшим в беду.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также выразил соболезнования от имени всех депутатов в связи с трагедией, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления. Об этом сообщается на сайте Думы.

Как писал Лайф, ранее соболезнования выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.