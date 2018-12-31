Опубликованы первые кадры из квартиры в Магнитогорске сразу после взрыва

На видео жительницы дома, где произошла трагедия, видно, что из окон дома вылетели стёкла.

Появились первые кадры после взрыва газа в Магнитогорске, на которых видно первые прибывшие на помощь машины спецслужб. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Life Shot.

На видео жительницы дома, где произошла трагедия, видно, что из окон дома вылетели стёкла.

— Полдома обрушилось. Сидим на восьмом этаже, ждём помощи. Огонь уже вроде потушили. Не знаем, что делать, — сказала жительница.

Как ранее писал Лайф, в результате инцидента погибли четверо, пятеро госпитализированы. Судьба 35 жителей, прописанных в разрушенной части 10-этажного дома, на данный момент неизвестна.