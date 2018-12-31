Срок временного пребывания в России для жителей Донбасса увеличили до 180 дней

Правительство РФ увеличило срок временного пребывания в стране жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до 180 дней. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, срок разрешённого временного пребывания гражданина Незалежной отсчитывается с даты каждого его въезда на территорию России.
Напомним, 2 декабря президент РФ Владимир Путин пообещал не вводить никаких ограничений против граждан Украины и даже облегчить им получение российского паспорта. Таким образом глава государства ответил на то, что с 30 ноября въезд в Незалежную запретили мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет.
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