Путин пообещал привезти подарок школьнику, который пострадал в Магнитогорске

На текущий момент в результате ЧП госпитализировано пять человек, двое из них находятся в реанимации.

Президент России Владимир Путин, который прибыл в Магнитогорск, чтобы лично проследить за ситуацией после взрыва газа в жилом доме, посетил больницу, в которой находятся пострадавшие. Глава государства поговорил с 13-летним Сергеем Гавриловым, которого спасатели извлекли из-под завалов.

У школьника, семья которого жила на третьем этаже, травмы и обморожение. Президент выяснил, что мальчик занимается спортом, и выразил уверенность в том, что тот скоро пойдёт на поправку. Кроме того, глава государства пообещал передать Сергею новогодний подарок.

— Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу, — сказал Путин.

Вместе с президентом больницу посетила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Напомним, взрыв произошёл сегодня около шести часов утра по местному времени (04:00 мск). В зоне обрушения проживало 120 человек. Сейчас известно о четырёх погибших, ещё пять человек госпитализированы. Судьба 35 человек неизвестна.