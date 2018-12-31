Глава СКР вылетел на место взрыва в Магнитогорске

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Глава СКР вылетел на место взрыва в Магнитогорске

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Александр Бастрыкин. Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вылетел к месту ЧП в Магнитогорске, где в результате взрыва газа в многоэтажке рухнул подъезд. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Бастрыкин намерен координировать работы следственно-оперативной группы СКР и её взаимодействие с экстренными службами.

Ранее в Магнитогорск прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства осмотрел место ЧП, а также поговорил в больнице со школьником, пострадавшим в результате обрушения подъезда 10-этажного дома.

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