Глава СКР вылетел на место взрыва в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вылетел к месту ЧП в Магнитогорске, где в результате взрыва газа в многоэтажке рухнул подъезд. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Бастрыкин намерен координировать работы следственно-оперативной группы СКР и её взаимодействие с экстренными службами.

Ранее в Магнитогорск прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства осмотрел место ЧП, а также поговорил в больнице со школьником, пострадавшим в результате обрушения подъезда 10-этажного дома.