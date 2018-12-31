МЧС опубликовало список жильцов дома в Магнитогорске, с которыми нет связи

В ведомстве убедительно просят выйти на связь жильцов нескольких подъездов при первой же возможности.

Главное управление МЧС России по Челябинской области распространило список жильцов дома в Магнитогорске, с которыми экстренные службы не могут связаться.

В ведомстве убедительно просят выйти на связь указанных в списке людей при первой же возможности. В таблице 35 человек, включая восемь детей.

— Местонахождение некоторых жильцов не установлено, до них не могут дозвониться. Просьба жителям с шестого по восьмой подъездов выйти на связь, — рассказал собеседник ТАСС.

Как ранее писал Лайф, судьба 38 человек остаётся неизвестной после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.