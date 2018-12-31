Путин потребовал не экономить на расселении жильцов дома в Магнитогорске

Глава государства также поручил помочь пострадавшим с восстановлением документов.

Жители многоэтажки в Магнитогорске, в которой рухнул подъезд после взрыва газа, должны быть расселены, если безопасность проживания в их квартирах вызывает хоть малейшее сомнение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Это не тот случай, где надо экономить. Всё, что будет вызывать сомнение, самое малейшее сомнение, должно быть расселено, — подчеркнул глава государства на совещании с оперативными службами в подвижном штабе МЧС.

Президент также поручил властям помочь пострадавшим жильцам с восстановлением документов.

Как ранее писал Лайф, в результате взрыва газа и последовавшего обрушения подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске погибло четыре человека, пятеро находятся в больницах. Судьба 35 прописанных в разрушенной части многоэтажки неизвестна.