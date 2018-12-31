Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске

Глава государства пообещал, что власти сделают всё, чтобы помочь всем пострадавшим и поддержать их.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва газа и последовавшего за ним обрушения подъезда одной из многоэтажек Магнитогорска.

— Прежде всего хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что сделаем всё, чтобы им помочь и поддержать, — сказал глава государства на оперативном совещании на месте ЧП.

Ранее президент экстренно прилетел в Магнитогорск, где осмотрел место ЧП и поговорил в больнице с одним из пострадавших — 13-летним Сергеем Г. Глава государства потребовал расселить жильцов соседних подъездов, если безопасность проживания в их квартирах вызывает хоть малейшее сомнение.