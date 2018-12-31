На горячую линию МЧС после ЧП в Магнитогорске поступило около 700 звонков

Ранее спасатели опубликовали список жильцов пострадавшего дома, с которыми не удаётся выйти на связь.

На горячую линию МЧС после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске поступило около 700 звонков, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр экстренной и психологической помощи МЧС России.

— Около 700 звонков поступило на горячую линию, из них 271 по Челябинской области, — рассказали в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Челябинской области распространило список жильцов пострадавшего дома, с которыми не удаётся выйти на связь.

Напомним, в результате взрыва газа и обрушения подъезда в десятиэтажном доме в Магнитогорске погибло четыре человека, пятеро госпитализированы.