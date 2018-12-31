Путин присвоил звание "Заслуженный журналист" 15 представителям СМИ

В числе обладателей почётной награды — ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов.

Президент РФ Владимир Путин впервые присвоил почётное звание "Заслуженный журналист России". Его удостоены 15 работников средств массовой информации. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание присвоено "за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу". В частности, почётной награды удостоились гендиректор ТАСС Михаил Гусман, ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко, спецкорреспондент "России 24" Евгений Поддубный, гендиректор и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, а также главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Кроме того, семеро представителей прессы получили почётное звание "Заслуженный работник связи и информации РФ".