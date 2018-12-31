США запросили консульский доступ к американцу, задержанному в Москве за шпионаж

США запросили консульский доступ к американцу Полу Уилану, задержанному в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга.

— Мы запросили этот доступ и ожидаем, что российские власти предоставят его, — сказал собеседник агентства.

Представитель Госдепартамента отказалась предоставить дополнительную информацию относительно дела Уилана по соображениям конфиденциальности.

Ранее Лайф писал, что 28 декабря сотрудники ФСБ задержали гражданина США при "проведении шпионской акции". Подробностей деятельности Пола Уилана спецслужба раскрывать не стала, но уточнила, что против американца возбуждено дело по статье 276 УК РФ. За неё предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.