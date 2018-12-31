"Помощников не будет". Путин в новогоднем обращении призвал россиян сплотиться

По мнению президента, добиться лучшего для себя, своей семьи и родины можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой.

Помощников у России никогда не было и не будет, поэтому гражданам страны необходимо сплотиться и стать единой и сильной командой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.

— Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплочённой, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей, — отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что добиться лучшего для себя, своей семьи и родной России можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой. Также глава государства пожелал россиянам здоровья, согласия в доме и исполнения желаний в новом году.