В восемь подъездов частично рухнувшего в Магнитогорске дома начали подавать свет

Восстановление электроснабжения в десятиэтажке происходит поэтапно, здание по-прежнему отключено от сети газоснабжения.

В восемь подъездов пострадавшего от взрыва газа многоэтажного дома в Магнитогорске начали подавать свет. Об этом рассказал представитель МЧС РФ на месте происшествия.

— С первого по четвёртый и с девятого по двенадцатый подъезды полностью подключены к электричеству, — уточнил он.

Отмечается, что восстановление электроснабжения квартир в частично обрушившемся доме происходит поэтапно. Десятиэтажка по-прежнему отключена от сети газоснабжения.