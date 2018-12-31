В восемь подъездов частично рухнувшего в Магнитогорске дома начали подавать свет

В восемь подъездов пострадавшего от взрыва газа многоэтажного дома в Магнитогорске начали подавать свет. Об этом рассказал представитель МЧС РФ на месте происшествия.
— С первого по четвёртый и с девятого по двенадцатый подъезды полностью подключены к электричеству, — уточнил он.
Отмечается, что восстановление электроснабжения квартир в частично обрушившемся доме происходит поэтапно. Десятиэтажка по-прежнему отключена от сети газоснабжения.
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