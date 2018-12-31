Украина ликвидировала все избирательные участки в России

Также ЦИК Незалежной изменила границы трёх участков в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все избирательные участки в России, созданные в 2012 году на постоянной основе. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на решение ЦИК.

Речь идёт о пяти загранучастках, расположенных в Посольстве Украины в Москве, генконсульствах Незалежной в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске. Также Центризбирком изменил границы трёх участков в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Ранее сообщалось, что на Украине стартовала президентская избирательная кампания. Документы в ЦИК уже подал экс-министр экологии и природных ресурсов, самовыдвиженец Игорь Шевченко, а вторым документы принёс правозащитник Владимир Ратуш.