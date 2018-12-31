Жители Магнитогорска несут цветы к месту взрыва в жилом доме — видео

Жители Магнитогорска, в котором сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме, унёсший жизни не менее четырёх человек, несут цветы к месту трагедии.

По данным Лайфа, работы по разбору завалов ведутся безостановочно: на смену одной бригаде спасателей приехала другая.

Напомним, в результате взрыва газа и обрушения в десятиэтажном доме в Магнитогорске погибло четыре человека, пятеро доставлены в медучреждения.

ГУ МЧС России по Челябинской области распространило список жильцов дома, с которыми не получается выйти на связь.