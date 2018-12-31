По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, прогнозировать сроки завершения работ невозможно, они могут занять два дня.

Спасатели обнаружили тела ещё трёх погибших в завалах дома в Магнитогорске. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

— Наблюдаем троих погибших, пока достать их не можем, так как существует риск обрушения конструкций, — сказал он.

Таким образом, число погибших возросло до семи.

По словам Зиничева, прогнозировать сроки завершения работ невозможно. Он добавил, что они могут занять два дня.

Ранее Главное управление МЧС России по Челябинской области распространило список жильцов пострадавшего дома, с которыми не удаётся выйти на связь. В связи с ЧП ведомство открыло горячую линию. На неё поступило уже около 700 звонков.