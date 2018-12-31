Путин призвал в новогоднюю ночь вспомнить о жертвах трагедии в Магнитогорске

Число погибших, по последним данным, возросло до семи человек. Ранее региональное управление МЧС России распространило список жильцов пострадавшего дома, с которыми не удаётся выйти на связь. Также работает горячая линия.

Президент России Владимир Путин призвал россиян в новогоднюю ночь вспомнить о жертвах трагедии в Магнитогорске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент, открывая совещание в оперативном штабе, призвал всех в эту праздничную ночь вспомнить тех, кто погиб в Магнитогорске, и помянуть их, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин также отметил, что сейчас во многих городах России уже наступил Новый год, который скоро придёт в Европейскую часть России. По словам Пескова, тем не менее люди сопереживают тем, кто потерял своих близких.

Ранее президент экстренно прилетел в Магнитогорск, где осмотрел место ЧП и поговорил в больнице с одним из пострадавших — 13-летним Сергеем Г.

Напомним, что, по последним данным, число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до семи человек. Главное управление МЧС России по Челябинской области распространило список жильцов пострадавшего дома, с которыми не удаётся выйти на связь, открыта горячая линия.