"Вы изгой". Порошенко разозлил пользователей соцсетей новогодним поздравлением

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"Вы изгой". Порошенко разозлил пользователей соцсетей новогодним поздравлением

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Пётр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

Пользователи социальных сетей не оценили новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко, которое было размещено на его странице в "Твиттере".

Там глава Украины написал, что 2018 год был полон "больших испытаний и побед".

Часть пользователей поблагодарила украинского лидера за поздравления, но многие усомнились в том, действительно ли были перечисленные Порошенко "достижения".

Профанация. Нет никакого экономического роста. Промпроизводство не увеличивается, строительство притормозило, держимся на сельском хозяйстве и услугах, на валютных поступлениях заробитчан, кредитах МВФ

@trueRock_n_roll

Некоторые предположили, что Порошенко уже пьян и "пишет с Мальдив", а другие поинтересовались, что говорит по этому поводу лечащий врач украинского лидера.

Интересно, что в понимании господина президента победы? Убийства и нападения на активистов? Судебная реформа, благодаря которой выпускают коррупционеров?

@zzradchenko

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