"Вы изгой". Порошенко разозлил пользователей соцсетей новогодним поздравлением

Пользователи социальных сетей не оценили новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко, которое было размещено на его странице в "Твиттере".

Там глава Украины написал, что 2018 год был полон "больших испытаний и побед".

Часть пользователей поблагодарила украинского лидера за поздравления, но многие усомнились в том, действительно ли были перечисленные Порошенко "достижения".

Профанация. Нет никакого экономического роста. Промпроизводство не увеличивается, строительство притормозило, держимся на сельском хозяйстве и услугах, на валютных поступлениях заробитчан, кредитах МВФ @trueRock_n_roll

"Ничего про Украину без Украины"? Вы серьёзно? Не надо представлять народу желаемое за действительное. ЕС уже не знает, что делать с таким попрошайкой, равной которому ещё никогда мир не видел. Вы - изгой. Лично Вы, не народ Украины. — Dmitrij Adamow (@Adamow69) 31 декабря 2018 г.

Петр Алексеевич! Не отвлекайтесь, пейте дальше... — Vadim Manukyan (@vadim_manukyan) 31 декабря 2018 г.

Некоторые предположили, что Порошенко уже пьян и "пишет с Мальдив", а другие поинтересовались, что говорит по этому поводу лечащий врач украинского лидера.