"Вы изгой". Порошенко разозлил пользователей соцсетей новогодним поздравлением

Пользователи социальных сетей не оценили новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко, которое было размещено на его странице в "Твиттере".
Там глава Украины написал, что 2018 год был полон "больших испытаний и побед".
Часть пользователей поблагодарила украинского лидера за поздравления, но многие усомнились в том, действительно ли были перечисленные Порошенко "достижения".
31 декабря 2018 г.
Профанация. Нет никакого экономического роста. Промпроизводство не увеличивается, строительство притормозило, держимся на сельском хозяйстве и услугах, на валютных поступлениях заробитчан, кредитах МВФ
@trueRock_n_roll
"Ничего про Украину без Украины"? Вы серьёзно? Не надо представлять народу желаемое за действительное. ЕС уже не знает, что делать с таким попрошайкой, равной которому ещё никогда мир не видел. Вы - изгой. Лично Вы, не народ Украины.— Dmitrij Adamow (@Adamow69) 31 декабря 2018 г.
Петр Алексеевич! Не отвлекайтесь, пейте дальше...— Vadim Manukyan (@vadim_manukyan) 31 декабря 2018 г.
Некоторые предположили, что Порошенко уже пьян и "пишет с Мальдив", а другие поинтересовались, что говорит по этому поводу лечащий врач украинского лидера.
Интересно, что в понимании господина президента победы? Убийства и нападения на активистов? Судебная реформа, благодаря которой выпускают коррупционеров?
@zzradchenko
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