В ГД предложили отказаться от газа в жилых домах

В нижней палате парламента считают, что газ неэффективен и гораздо более опасен, чем электричество.

В России нужно отказываться от газификации в пользу электрификации, поскольку газ уступает электричеству и по безопасности, и в экономическом плане, сказал первый замглавы Комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству, первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

— Необходимо отказываться от газификации и переходить на электричество в коммунальном хозяйстве. Если говорить о "Справедливой России", то я и коллеги такое предложение делали ещё несколько лет назад. Причём были подсчёты. И если брать совокупные траты на эксплуатацию электричества в сравнении с газом, то электричество даже выходит выгоднее. Не говоря о том, что это безопаснее, значительно более безопасно, — приводит РИА "Новости" слова Емельянова.

По мнению парламентария, в новом строительстве надо изменить стандарты и отказаться от газа, а уже газифицированные дома стоит постепенно переводить на электричество.

Совершенно очевидно, что газ опасен и неэффективен, потому что он всё равно дотируется из бюджета. Поэтому это не оправдывает себя экономически и опасно с точки зрения жизни и здоровья Михаил Емельянов

Напомним, сегодня примерно в четыре утра в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. В зоне обрушения жили 120 человек. На данный момент известно о семи погибших, разборы завалов продолжаются. Местные жители несут цветы к месту оцепления. В городе объявлен режим ЧС.