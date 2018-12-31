Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело пятого погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв, тело пятого погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
— Из-под завалов извлекли ещё одного погибшего, — говорится в сообщении.
Таким образом, всего извлечены тела пяти погибших, ещё двое находятся под завалами. На данный момент остаётся неизвестной судьба порядка 35 человек, работа спасателей осложнена погодными условиями.
Напомним, что, по последним данным, число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до семи человек. Главное управление МЧС России по Челябинской области распространило список жильцов пострадавшего дома, с которыми не удаётся выйти на связь, открыта горячая линия.
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