Медведев создал правительственную комиссию после взрыва в Магнитогорске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев создал правительственную комиссию после взрыва в одном из жилых домов Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Сообщается, что комиссия создана в целях оказания помощи пострадавшим гражданам и семьям погибших в результате обрушения жилого дома и содействию в ликвидации последствия ЧП.

Напомним, сегодня примерно в четыре часа утра в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. В зоне обрушения жили 120 человек. На данный момент известно о семи погибших, разборы завалов продолжаются, из-под завалов извлечены тела пяти человек. Местные жители несут цветы к месту оцепления. В городе объявлен режим ЧС.