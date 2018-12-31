В США предложили делать удобрение из останков умерших

Такое захоронение обойдётся примерно в 5500 долларов и станет вариантом для тех, у кого не хватает денег на место на кладбище.

Сенатор Джейми Педерсен из штата Вашингтон хочет представить заксобранию проект "перекомпоновки" останков умерших людей в удобрение для почвы, информирует NBC News.

По данным телеканала, уже есть технология компостирования, при которой тело можно разложить в ускоренные сроки и передать близким умершего. Для этого покойного помещают в специальный контейнер, где он становится питательной почвой.

Такое альтернативное захоронение обойдётся примерно в 5500 долларов и станет вариантом для тех, у кого не хватает денег на место на кладбище. Обычные на захоронение в Штатах требуется от семи тысяч долларов.

Также, по словам Педерсена, вредные химикаты попадают из могил в землю, нанося вред экологии, а при кремации углекислый газ копится в атмосфере. Законопроект обсудят в начале января и могут принять его для Вашингтона.

Стоит отметить, что многие граждане США относятся негативно к этой инициативе. Они не хотят после смерти стать удобрением для деревьев.