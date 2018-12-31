Мейвезер не намерен возвращаться в профессиональный бокс

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Мейвезер не намерен возвращаться в профессиональный бокс

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Об этом спортсмен сказал после победы в выставочном бою над бойцом из Японии Тенсином Насукавой.

Американец Флойд Мейвезер — младший заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе. Об этом сообщает Mirror.

Поединок, прошедший в японской Сайтаме в рамках турнира Rizin 14, кончился победой Мейвезера над Тенсином Насукавой в первом раунде техническим нокаутом. Результат боя не отразится в статистике бойцов.

Я хочу поблагодарить Тенсина. Я завершил карьеру и не собираюсь возвращаться в бокс. Я прибыл сюда, чтобы доставить удовольствие японским болельщикам

Флойд Мейвезер

На профессиональном ринге Мэйвезер одержал 50 побед из 50.

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