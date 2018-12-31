В МЧС уточнили количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

Число погибших при взрыве газа в одном из жилых домов Магнитогорска составляет четыре человека, спасатели извлекли из-под завалов двух человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

— Всего под завалами обнаружено четыре погибших, двух из них извлекли из-под завалов, — пояснили в пресс-службе.

Ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что спасатели наблюдают тела троих погибших под завалами. Как уточнили в ведомстве, эти трое входят в число погибших, обнаруженных на данный момент.

Напомним, сегодня примерно в четыре часа утра в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. В зоне обрушения жили 120 человек. Местные жители несут цветы к месту оцепления. В городе объявлен режим ЧС.