Разбор завалов в Магнитогорске продлится не менее двух суток

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в Магнитогорске продолжится, предположительно, не меньше двух суток, рассказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

— Сложно сказать. Даже специалисты сейчас не могут ответить, сколько это займёт. Я думаю, не менее двух суток. Но это предположительно, — отметил Зиничев.

Он также добавил, что на данный момент сложно установить, сколько человек было в доме на момент взрыва.

Напомним, сегодня около четырёх часов утра в Магнитогорске при взрыве газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В зоне обрушения проживали 120 человек. Местные жители несут цветы к месту оцепления. Сейчас подтверждена информация о четырёх погибших.