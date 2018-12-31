Сам себя не похвалишь — никто не похвалит. Трамп приписал себе победу над ИГИЛ

Американский лидер также выразил уверенность, что выбранная им тактика в Сирии работает.

Президент США Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые американцы предпринимают в Сирии. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в "Твиттере".

— Если кто-нибудь, кроме Дональда Трампа, сделал бы то, что я сделал в Сирии, где господствовал беспредел ИГИЛ*, когда я стал президентом, он бы стал национальным героем, — сказал американский лидер.

По словам Трампа, "ИГИЛ почти изгнано" и сейчас Соединённые Штаты высылают войска домой к семьям и в тоже время сражаются "с остатками ИГИЛ".

Американский президент отметил также, что уверен в том, что выбранная им тактика в Сирии работает.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что США разбили ИГИЛ.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.