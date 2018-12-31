Медведев поздравил граждан России с наступающим Новым годом

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Медведев поздравил граждан России с наступающим Новым годом

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Глава Правительства Российской Федерации назвал этот праздник особенным и долгожданным.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с наступающим Новым годом, пожелав всем исполнения самых заветных желаний.

— Этот праздник особенный, пожалуй, нет ни одного человека, который не ждал бы этого дня, не чувствовал бы радости от его приближения, чтобы с боем курантов в кругу самых дорогих людей пожелать друг другу простых и в то же время важных вещей: счастья близким, здоровья родителям, успехов детям, благополучия родной стране, — сказал глава кабмина в видеообращении на своей странице в "Инстаграме".

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