Чтобы сбывались все мечты. Путин поздравил россиян с Новым 2019 годом — видео

Российский лидер пожелал соотечественникам радости и благополучия, а стране — процветания и успехов.

Президент России Владимир Путин в своём ежегодном обращении поздравил граждан страны с Новым 2019 годом.

— Время приближает нас к Новому 2019 году. Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились завершить все неотложные дела, уточняли планы на будущее и, конечно, готовились к празднику. А сейчас мы с надеждой и волнением ждём наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если в эти минуты вся семья вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием, и понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство, и создаёт его наша душевная щедрость, — сказал российский лидер.

Он напомнил, что это качество — душевная щедрость — востребовано и в праздники, и в будни, "когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен".

Чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром и дарит радость соучастия Владимир Путин

Глава государства указал на то, что у всех есть свои ожидания от нового года, но по большому счёту все люди хотят, чтобы "близкие были здоровы, в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались".

В новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желания, ждём везения и удачи. И пусть они будут. Но всё же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой Владимир Путин

Как отметил российский лидер, россиянам предстоит сообща решить насущные задачи в науке, экономике и технологиях, в здравоохранении, культуре и образовании, и шаг за шагом добиваться роста благосостояния и качества жизни, чтобы все россияне почувствовали перемены к лучшему.

Сделать это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплочённой, единой, сильной командой Владимир Путин

Глава государства пожелал, чтобы объединяющие всех сейчас дружба и добрые надежды сопровождали всех россиян в будущем и помогали в работе и достижении общих целей.

— Скажем всем, кто дорог, самые тёплые слова, поблагодарим родителей, крепко и нежно обнимем детей, раскроем сердца навстречу друг другу. Ведь когда миллионы людей испытывают эти светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием, — сказал Путин.

Он пожелал соотечественникам радости и благополучия, а любимой России — процветания и успехов.