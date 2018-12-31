Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске

В заявлении Турбьёрна Ягланда говорится, что он "шокирован трагическими новостями из российского города Магнитогорска".

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил соболезнования в связи со взрывом газа в одном из жилых домов Магнитогорска. Об этом сообщает РИА "Новости".

В его заявлении, которое приводит агентство, отмечается, что Ягланд "шокирован трагическими новостями из российского города Магнитогорска".

— От имени Совета Европы я выражаю наши искренние соболезнования семьям погибших и выражаю наши пожелания скорейшего выздоровления раненым, — сказал он.

Как сообщалось ранее, разбор завалов продлится не менее двух суток.

Напомним, сегодня около четырёх часов утра в Магнитогорске при взрыве газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В зоне обрушения проживали 120 человек. Местные жители несут цветы к месту оцепления. По последним и уточнённым данным МЧС, в результате происшествия погибли четыре человека.