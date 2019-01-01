Россиянин серьёзно пострадал в результате ДТП в Таиланде

Врезавшийся в мотоцикл мужчины пьяный местный житель скрылся с места происшествия.

Россиянин Борис П. 1989 года рождения получил тяжёлую черепно-мозговую травму в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пьяного местного мотоциклиста в курортном городе Паттайя в Таиланде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на мать пострадавшего Екатерину Б.

ДТП произошло ещё 9 декабря, но родные пострадавшего и Посольство РФ в Таиланде узнали об этом лишь спустя неделю. Врезавшийся в мотоцикл россиянина пьяный местный житель скрылся с места ЧП, оставив мужчину лежать на дороге с пробитой головой.

Россиянина отвезли в больницу очевидцы-тайцы, не знавшие ни его имени, ни отеля, где он жил. По словам матери мужчины, при нём была копия паспорта, но никаких уведомлений родным или в посольство не поступило.

Местные хирурги буквально собрали заново лицо пострадавшего. Сейчас мать борется за то, чтобы перевезти сына в другое медучреждение.