Из обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске изымают фрагменты газовых плит

Следственный комитет России изымает части газовых плит с места обрушения жилого дома в Магнитогорске Челябинской области.
На месте ЧП работает группа следователей и криминалистов СКР, которые пока собирают найденные в завалах фрагменты газового оборудования. В ведомстве считают взрыв газа главной версией обрушения подъезда.
Разбор завалов по-прежнему продолжается. Поисковыми работами руководит глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
Напомним, сегодня около четырёх часов утра произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. В зоне обрушения жили 120 человек. На этот час подтверждена информация о четырёх погибших.
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