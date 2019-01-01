Названа причина обрушения моста в московском парке Горького

Власти Москвы назвали причину обрушения деревянного моста в московском парке Горького. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
— В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в парке Горького произошла поломка оборудования. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь, — говорится в сообщении.
Сообщается, что поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки. Сейчас участок катка огорожен, на другой территории продолжают кататься посетители.
Всего за медицинской помощью обратилось 13 человек. Тяжёлых ранений нет.
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