Названа причина обрушения моста в московском парке Горького

Власти Москвы назвали причину обрушения деревянного моста в московском парке Горького. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

— В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в парке Горького произошла поломка оборудования. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Сообщается, что поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки. Сейчас участок катка огорожен, на другой территории продолжают кататься посетители.

Всего за медицинской помощью обратилось 13 человек. Тяжёлых ранений нет.