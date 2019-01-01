Власти Москвы сообщили о 13 пострадавших при обрушении моста в парке Горького

Читайте также

Власти Москвы сообщили о 13 пострадавших при обрушении моста в парке Горького

1443

Фото: © ВКонтакте / Андрей Трофимов

Тринадцать человек пострадали в результате обрушения моста в парке Горького в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

— За помощью обратилось 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжёлых пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы называли причину обрушения моста в столичном парке Горького. Как сообщалось, поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×